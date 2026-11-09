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October Market Report: Newly Pending Listings Experience Largest YoY Drop Since 2023
By Demetria C. Lester,6 days ago
The sudden increase in mortgage rates is weighing on the housing market, just as last month’s pending-sales figures suggested. With rates holding above 7%, home sales dropped sharply in October. Existing-home sales declined 8.7% from a year earlier, although this mainly reflects agreements reached in September, when mortgage rates remained below 7% for much of the month.