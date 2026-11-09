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Citizenship Donations and Tax Planning Need Separate Analysis
By Anton Stravinsky,6 days ago
A contribution-based nationality application should be evaluated independently from tax residence and reporting questions, particularly when applicants expect financial consequences from obtaining another passport. WASHINGTON, DC, November 9, 2026 — Americans considering citizenship through government contribution programs face increasingly complicated financial questions as international investment migration opportunities intersect with tax...