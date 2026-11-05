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Mayor Yemi celebrates seven emerging leaders at 2026 Mayor’s Young Leader Awards
By Published on,4 days ago
Mayor Yemi Mobolade recognized seven outstanding young professionals during the 2026 Mayor’s Young Leader Awards ceremony at the Pinery at the Hill. The annual event celebrates emerging leaders, ages 18 to 40, who are making a positive impact in Colorado Springs through their professional achievements, community involvement and service.