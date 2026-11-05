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Five years on, Shane Sprenger case persists after 2023 remains and bone fragment ID
By KATU Staff,7 days ago
LANE COUNTY, Ore. (KATU) — Five years after Shane Sprenger disappeared from Blue River under suspicious circumstances, investigators are still looking into his case. Sprenger, 47, was last believed to be near Blue River Reservoir in November 2021. Lane County sheriff’s deputies began investigating, while search and rescue teams, along with Sprenger’s friends and family, searched for him.