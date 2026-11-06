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LSU’s Whit Weeks Remains Doubtful, DT Stephiylan Green Probable: 5 Alabama Starters Still Questionable
By Glenn Guilbeau,8 days ago
LSU starting senior linebacker and captain Whit Weeks remained doubtful on Thursday night for Saturday’s game against Alabama as he tries to come back from a broken fibula (lower leg) suffered against Texas A&M on Sept. 26 that required surgery. Backup defensive tackle Stephiylan Green, a junior transfer from...