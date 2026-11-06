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Analysts call Democratic midterm victories historic, question lasting impact
By Morgan Sweeney,8 days ago
(The Center Square) – Political analysts described Democrats' sweeping midterm victories as a historic electoral wave Thursday, raising questions about the future of President Donald Trump's Republican coalition and whether Democrats can sustain their newfound support. During a post-election discussion hosted by the American Enterprise Institute, analysts compared Tuesday's...