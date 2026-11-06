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Father speaks out after judge reschedules Alexander Dickey plea hearing in Federico murder case
By WIS News 10 Staff,9 days ago
COLUMBIA, S.C. (WIS) - A plea hearing for Alexander Dickey scheduled for Friday morning in Richland County has been rescheduled due to a court reporter shortage. A rescheduled hearing date has not been made available. Dickey is accused of killing 22-year-old Logan Federico in Columbia last year. Federico’s father, Stephen,...