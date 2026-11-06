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Gov. Reynolds signs proclamation recognizing November as Youth HOPE Month in Iowa
By Nathan Price,8 days ago
SIOUX CITY (KTIV) - Gov. Kim Reynolds has signed a proclamation recognizing November as Youth HOPE Month in Iowa. HOPE stands for Homeless Outreach Prevention and Education. The designation is meant to raise awareness of youth homelessness and runaway incidents. Crittenton Center sent petition. Sioux City’s Crittenton Center said it...
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