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Notre Dame drains 15 3-pointers to rout Mercyhurst 83-56
8 days ago
SOUTH BEND, Ind. (AP) Ethan Roberts scored 18 points, Brady Koehler and Braeden Shrewsberry each added 17 points and Notre Dame beat Mercyhurst 83-56 on Thursday night. Roberts, Koehler and Shrewsberry each made six of the Irish's 28 field goals. Shrewsberry hit five shots from long range while Koehler made all four of his attempts from long range and Roberts made three.