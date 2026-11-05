undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Four Bulldogs Earn All-NSIC Accolades; Kiminski Named Freshman of the Year
4 days ago
The University of Minnesota Duluth volleyball team had four players earn All-Northern Sun Intercollegiate Conference (NSIC) accolades, league officials announced Thursday. In addition, freshman outside hitter Kenzie Kiminski was named the NSIC Freshman of the Year. Senior right side hitter Madeline Guetzkow and senior middle blocker Paige Decker each earned...