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Hatebreed Drop “Decisions Become Destinies” Video “Fatal Paradox” Drops 11/6
By Keith Clement,9 days ago
GRAMMY-NOMINATED HARDCORE LEGENDS HATEBREED SHARE “DECISIONS BECOME DESTINIES” — WATCH. FATAL PARADOX ARRIVES NOVEMBER 6 VIA BLKIIBLK — PRE-ORDER HERE. BAND TO PLAY STADIUMS, INCLUDING WEMBLEY IN THE UK, WITH SLIPKNOT NEXT YEAR!. Studied, imitated, but never replicated, the Grammy-nominated hardcore legends HATEBREED will drop their...