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Hawaii Regenerative Tourism – 2026 Foundational Technical Assistance Workshops
By HI Now Staff,8 days ago
HONOLULU (HI Now) - Hawaii Tourism Authority’s 2026 Foundational Technical Assistance workshop series is helping local businesses, nonprofits, farmers, makers and community-rooted enterprises find their place in Hawaiʻi’s visitor industry. Carmela Resuma joins HI Now Daily to share how the two-day workshops connect participants with industry knowledge,...