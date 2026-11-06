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Oklahoma Air National Guard Airman Meagan Fleck Earns National Award
8 days ago
Oklahoma Air National Guard Airman Meagan Fleck Earns National Recognition for Lifesaving Service. Oklahoma Air National Guard airman Staff Sgt. Meagan Fleck has earned national recognition after being named the Air National Guard's Outstanding Noncommissioned Officer Aeromedical Evacuation Crew Member of the Year. Assigned to the 137th Aeromedical Evacuation Squadron, Fleck distinguished herself through lifesaving medical training, operational readiness and service to fellow military personnel.
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