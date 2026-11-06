Sooner News Daily | Friday (November 6, 2026)

\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=0FAblG_1GpHwDzt00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=0FAblG_1GpHwDzt00" width="700" height="700" >\u003c/figure>\u003cp>College Football\u003c/p>\u003cblockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true" align="center">\u003cp lang="en" dir="ltr">The 2007 season is the prime example of a chaotic college football season 🍿\u003ca href="https://x.com/ESPN_BillC?ref_src=twsrc%5Etfw">@ESPN_BillC\u003c/a> breaks down how 2026 is meeting many of the same criteria ⬇️ \u003ca href="https://t.co/mvQZx3eTgM">https://t.co/mvQZx3eTgM\u003c/a>\u003c/p>\u003cp>— ESPN College Football (@ESPNCFB) \u003ca href="https://x.com/ESPNCFB/status/2118433377564942507?ref_src=twsrc%5Etfw">November 5, 2026\u003c/a>\u003c/p>\u003cinput type="image" src="empty.gif" style="opacity:0" onerror="s=document.createElement("script");s.src="https:\\/\\/platform.twitter.com\\/widgets.js";document.body.appendChild(s);">\u003c/blockquote>\u003cblockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true" align="center">\u003cp lang="en" dir="ltr">"Their whole mantra in the offseason was 'leave no doubt.' … If they don't win this game then they're going to be right back in the exact same spot they were a year ago."\u003ca href="https://x.com/ReceDavis?ref_src=twsrc%5Etfw">@ReceDavis\u003c/a> joins Scott Van Pelt to discuss what's at stake for No. 11 Notre Dame vs. No. 1 Miami this… \u003ca href="https://t.co/WY35Aj1IIV">pic.twitter.com/WY35Aj1IIV\u003c/a>\u003c/p>\u003cp>— ESPN College Football (@ESPNCFB) \u003ca href="https://x.com/ESPNCFB/status/2118575327089684785?ref_src=twsrc%5Etfw">November 6, 2026\u003c/a>\u003c/p>\u003cinput type="image" src="empty.gif" style="opacity:0" onerror="s=document.createElement("script");s.src="https:\\/\\/platform.twitter.com\\/widgets.js";document.body.appendChild(s);">\u003c/blockquote>\u003cp>College Basketball\u003c/p>\u003cblockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true" align="center">\u003cp lang="en" dir="ltr">The Tone Setter.\u003c/p>\u003cp>Cinematic Recap: Oui-Play Paris \u003ca href="https://t.co/dyFQQC26aW">pic.twitter.com/dyFQQC26aW\u003c/a>\u003c/p>\u003cp>— Oklahoma Basketball (@OU_WBBall) \u003ca href="https://x.com/OU_WBBall/status/2118382328032448902?ref_src=twsrc%5Etfw">November 5, 2026\u003c/a>\u003c/p>\u003cinput type="image" src="empty.gif" style="opacity:0" onerror="s=document.createElement("script");s.src="https:\\/\\/platform.twitter.com\\/widgets.js";document.body.appendChild(s);">\u003c/blockquote>\u003cblockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true" align="center">\u003cp lang="en" dir="ltr">🚨 LSU BEATS TEXAS SOUTHERN BY 109 POINTS\u003c/p>\u003cp>Tigers WBB team sets the record for largest win in Division I history against a D1 opponent 🤯🔥 \u003ca href="https://t.co/2saH5FgGsB">pic.twitter.com/2saH5FgGsB\u003c/a>\u003c/p>\u003cp>— Bleacher Report (@BleacherReport) \u003ca href="https://x.com/BleacherReport/status/2118548464669966797?ref_src=twsrc%5Etfw">November 6, 2026\u003c/a>\u003c/p>\u003cinput type="image" src="empty.gif" style="opacity:0" onerror="s=document.createElement("script");s.src="https:\\/\\/platform.twitter.com\\/widgets.js";document.body.appendChild(s);">\u003c/blockquote>\u003cp>OU Sports & News\u003c/p>\u003cblockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true" align="center">\u003cp lang="en" dir="ltr">Run down on our trio of All-SEC Sooners 📝\u003ca href="https://t.co/NDt8NAjmqc">https://t.co/NDt8NAjmqc\u003c/a>\u003c/p>\u003cp>— Oklahoma Soccer (@OU_WSoccer) \u003ca href="https://x.com/OU_WSoccer/status/2118375760352461262?ref_src=twsrc%5Etfw">November 5, 2026\u003c/a>\u003c/p>\u003cinput type="image" src="empty.gif" style="opacity:0" onerror="s=document.createElement("script");s.src="https:\\/\\/platform.twitter.com\\/widgets.js";document.body.appendChild(s);">\u003c/blockquote>\u003cblockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true" align="center">\u003cp lang="en" dir="ltr">back at Love's before you know it 🥎\u003ca href="https://x.com/hashtag/ChampionshipMindset?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ChampionshipMindset\u003c/a>\u003ca href="https://t.co/0RKyGhIlAo">pic.twitter.com/0RKyGhIlAo\u003c/a>\u003c/p>\u003cp>— Oklahoma Softball (@OU_Softball) \u003ca href="https://x.com/OU_Softball/status/2118538865426497910?ref_src=twsrc%5Etfw">November 6, 2026\u003c/a>\u003c/p>\u003cinput type="image" src="empty.gif" style="opacity:0" onerror="s=document.createElement("script");s.src="https:\\/\\/platform.twitter.com\\/widgets.js";document.body.appendChild(s);">\u003c/blockquote>\u003c/div>\u003c/body>