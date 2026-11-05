undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Google commits to spending $17B on AI data centers in Wyoming
By Dustin Bleizeffer,7 days ago
Technology giant Google will build its first data center in southeast Wyoming, and potentially invest $17 billion in computing centers here. The company confirmed its Equality State data center plans Thursday afternoon, “designed to deliver lasting benefits for Laramie County families and businesses.”. “We’re committed to partnering with communities...