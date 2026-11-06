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Lockheed Martin wins $122.4 million Trident navigation modernization contract
By Jamie Whitney,9 days ago
WASHINGTON - Lockheed Martin Corp.'s Rotary and Mission Systems business unit has received a U.S. Navy contract valued at $122.4 million for Trident strategic weapons system fleet support, shipboard integration, and navigation subsystem development. The cost-plus-incentive-fee and cost-plus-fixed-fee contract (N0003027C3015) covers Strategic Weapon System Trident Fleet Support, Trident II Strategic...