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Hyperliquid Strategies Is Betting US FCM Status Matters More Than Its $620.6M Profit
By Darryn Pollock,8 days ago
A Hyperliquid Strategies subsidiary applied for US futures commission merchant status. Its $620.6 million quarterly profit rests on $803 million of unrealized HYPE gains. The company says its HYPE buying and FCM filing are one strategy. A subsidiary of Hyperliquid Strategies has applied to become a US futures commission merchant....