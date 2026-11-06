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Elon Musk Is Winding Down Cybertruck Production in Favor of Another Controversial Product
By Darryn Pollock,8 days ago
Musk will wind down Cybertruck output at Giga Texas around mid-2027 for Cybercab. NHTSA opened an audit and issued a sworn-answer order over Cybercab's certification. Can a robotaxi under federal review lift a stock down 24% this year?. Tesla (TSLA) will wind down Cybertruck production at Gigafactory Texas around mid-2027,...