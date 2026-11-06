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“LatinX”: When Institutional Language Failed to Become Consumer Language
9 days ago
An examination of how a term embraced by corporations, political organizations, academia and media struggled to gain acceptance among the very consumers and communities it was intended to represent. For several years, “Latinx” became increasingly visible in corporate communications, diversity initiatives, political messaging, universities, media and social advocacy. It was...