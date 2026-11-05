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Orion's Lighting Growth Comes at a Cost
2 days ago
LED revenue surged 40%, but installation-heavy projects dragged down margins. Orion Energy Systems warned in September that its fiscal second quarter would shrink from the first, and it did. Revenue for the quarter ended September 30 was $21.7 million, up 9% from a year earlier but down from $25.7 million in the first quarter. The more revealing number sat one line lower: gross margin fell to 28.7% from 31.0%.