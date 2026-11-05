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Leech Lake Fishing Report — November 5, 2026
3 days ago
Early November in Walker, Minnesota is a favorite for anglers who like their fishing with a side of quiet. Fishing pressure has been light, a few more northern ducks are showing up on the water, and the Leech Lake area is gearing up for this weekend’s deer opener. If you’re looking for one more open-water adventure in Northern Minnesota before winter settles in, this is your window.