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Figurative portraits and original characters — oil painting and Photoshop illustration (no generative AI).
By Moosa Desai,7 days ago
Moosa Desai is a Pakistani visual artist and illustrator based in Karachi, Pakistan. He works in oil and acrylic painting and digital illustration in Photoshop, with 8+ years of freelance experience. His recent work includes figurative portraits and original character pieces. Figurative portraits and original characters — oil painting and Photoshop illustration (no generative AI). Website: https://moosadesai.com Instagram: @moosadesaiarts.