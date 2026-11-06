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KBDC Q3 2026 Earnings: Credit Losses Push NAV Lower as Net Investment Income Rises
8 days ago
Kayne Anderson BDC (NYSE: KBDC) reported Q3 2026 total investment income of $59.0 million, down about 3.9% from $61.4 million a year earlier, while basic and diluted earnings per share fell to $0.10 from $0.35. Net investment income remained nearly flat at $30.2 million, or $0.46 per share, but realized and unrealized investment losses reduced net asset value to $15.71 per share.