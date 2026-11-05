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Mangalji & Nunnemacher Highlight Nine Hawks on CNE Women's Soccer All-Conference Teams
4 days ago
BEVERLY, Mass. - On Thursday, Conference of New England (CNE) released its women's soccer major award winners and all-conference teams with Hartford women's soccer having nine members selected. Senior Mia Mangalji (Toronto, Ontario) and freshman Madelyn Nunnemacher (Sutton, Mass.) were both major award winners with Mangalji being named the CNE...