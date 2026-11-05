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Apple’s Reported AI Budget Cuts Show How Enterprise Model Use Is Becoming a Metered Expense
By Sophia Chen,7 days ago
Reuters reported Nov. 4, citing a Bloomberg report, that Apple has reduced internal budgets for employee use of third-party AI tools. Some engineers saw a daily allowance fall from $300 to $200 in October, Bloomberg said, with Apple considering deeper cuts for some teams and lower caps for some non-engineering groups. Apple did not immediately respond to Reuters’ request for comment.