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Report: WWE offering crew members $3,000 in hazard pay for trip to Crown Jewel in Saudi Arabia
By Jason Ounpraseuth,6 days ago
WWE reportedly offered hazard pay to crew members making the trip to Saudi Arabia for Crown Jewel this weekend. WrestleVotes on Fightful Select reported that WWE offered $3,000 in hazard pay to crew members. However, “several crew members have opted out of traveling to Riyadh despite the additional compensation.”