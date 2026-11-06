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XRP Rebound Toward $1.30 Stalls as Token Faces Resistance Again
7 days ago
Analysts point to repeated rejections at a key resistance level, with some flagging $1.00 as a downside risk. XRP has spent the past week attempting to claw back ground after a broader pullback across digital assets. Reports from early November described the token recovering toward the $1.30 level, a zone traders have watched closely as a marker of near-term strength.