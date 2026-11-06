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Homestead Practice Results: NASCAR Trucks (November 5, 2026)
By Shane Walters via Racing News,,8 days ago
NASCAR Truck Series practice results from Homestead-Miami Speedway NASCAR Truck Series teams are unloaded in Homestead, FL. The 1.5-mile of Homestead-Miami Speedway is set to begin championship weekend with a round of practice. View Homestead practice results for the NASCAR Truck Series below. Homestead-Miami Speedway Practice Results November 5, 2026 NASCAR Truck Series Pos | Driver | Best Time 1) Ty Majeski 32.426 2) Jake Garcia 32.620 3) Nick Sanchez 32.790 4) Connor Mosack 32.906 5) Kaden Honeycutt 32.909 6) Layne Riggs 32.989 7) Matt Crafton 33.067 8) Corey Heim 33.093 9) Ben Rhodes 33.119 10) Cole Butcher 33.294 11)...