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Little Streams Make Big Rivers, says GEA’s Allison James
9 days ago
A unified electronics ecosystem is gaining influence in Brussels. Advocacy from 68 companies and 17 associations has helped reframe the industry as a connected silicon-to-system value chain. Europe is expanding its focus beyond semiconductors. Supply-chain shocks strengthened the case for support across PCB manufacturing, assembly, advanced packaging and system integration.