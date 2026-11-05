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Notice of Adoption and Summary | Ordinance No. ORD-26-1505
3 days ago
AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF HERMOSA BEACH, CALIFORNIA, AMENDING TITLE 16 (SUBDIVISIONS) AND TITLE 17 (ZONING) OF THE HERMOSA BEACH MUNICIPAL CODE TO ELIMINATE THE CONDITIONAL USE PERMIT REQUIREMENT FOR CONDOMINIUMS, REVISE THE DEVELOPMENT STANDARDS FOR CONDOMINIUMS, AND UPDATE TENTATIVE MAP PROCEDURES APPLICABLE CITYWIDE; AND DETERMINING THE ORDINANCE IS STATUTORILY EXEMPT FROM THE CALIFORNIA ENVIRONMENTAL QUALITY ACT (“CEQA”) PURSUANT TO PUBLIC RESOURCES CODE SECTION 21080.085 AND INDEPENDENTLY EXEMPT PURSUANT TO CEQA GUIDELINES SECTION 15061(B)(3)