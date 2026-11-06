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Flipsnack boosts signups by 310% with ChatGPT Ads conversion optimization
By Peter Zhang,9 days ago
Flipsnack, an online publishing platform specializing in interactive digital flipbooks, reported significant growth in product signups following the optimization of its ChatGPT Ads campaigns. According to a case study published on November 5, 2026, Flipsnack achieved a 310% increase in registrations and a 75% reduction in cost per signup by shifting its campaign focus to conversion optimization.