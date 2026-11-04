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OppFi Withdraws Regulatory Applications for $130 Million Bank Acquisition
3 days ago
Merger agreement remains in effect as lender calls for clearer federal standards governing fintech-bank combinations. OppFi has withdrawn its applications for federal approval of its proposed $130 million acquisition of BNCCORP Inc. and BNC National Bank, citing uncertainty over regulatory standards and limited opportunities to address potential concerns. The Chicago-based consumer-finance platform announced the decision Nov. 3, but said in a securities filing that its merger agreement had not been terminated and remained in effect.