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Four States Approve Transgender Athlete Bans
9 days ago
Voters in four states have approved measures to ban transgender athletes from participating in girls' and women's sports. On Tuesday (November 3), Arizona, Colorado, and Washington voted to restrict transgender students from participating in sports that align with their gender identity. In Nebraska, voters passed an amendment to the state constitution to prevent transgender athletes designated male at birth from joining girls' sports teams.