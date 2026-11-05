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Parma and Parma Heights Open Seven-Mile Street-Based Greenway Link
By Gavin Ortiz,5 days ago
The newly opened Creek to Creek Greenway connects West Creek Reservation in Parma with Big Creek Reservation in Parma Heights over a signed, seven-mile route. Rather than creating a continuous off-road trail, the cities directed cyclists along existing neighborhood streets with signs, cleveland.com reported. That street-based approach fits one part...
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