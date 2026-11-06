Big Ten Games This Week – Odds, Predictions, Picks

\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=1dHgNO_1GokkExU00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=1dHgNO_1GokkExU00" width="1210" height="681" >\u003c/figure>\u003cp>Big Ten teams will hit the field in eight games on the Week 10 college football schedule. That includes the Oregon Ducks versus the Ohio State Buckeyes at Ohio Stadium.\u003c/p>\u003ch2>Week 10 Big Ten Games\u003c/h2>\u003ch2>Nebraska Cornhuskers at Illinois Fighting Illini\u003c/h2>\u003cp>\u003cb>Time:\u003c/b> 8 p.m. ET\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Date:\u003c/b> Friday, Nov. 6\u003c/p>\u003cp>Nebraska (-4.5)\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Total:\u003c/b> 50.5\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Moneyline:\u003c/b> Cornhuskers -198, Fighting Illini +164\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Prediction:\u003c/b> Nebraska 27, Illinois 24\u003c/p>\u003ch2>UCLA Bruins at Minnesota Golden Gophers\u003c/h2>\u003cp>\u003cb>Time:\u003c/b> 12 p.m. ET\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Date:\u003c/b> Saturday, Nov. 7\u003c/p>\u003cp>UCLA (-4.5)\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Total:\u003c/b> 39.5\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Moneyline:\u003c/b> Bruins -205, Golden Gophers +170\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Prediction:\u003c/b> UCLA 27, Minnesota 17\u003c/p>\u003ch2>Maryland Terrapins at Purdue Boilermakers\u003c/h2>\u003cp>\u003cb>Time:\u003c/b> 12:30 p.m. ET\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Date:\u003c/b> Saturday, Nov. 7\u003c/p>\u003cp>Purdue (-5.5) \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Total:\u003c/b> 57.5\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Moneyline:\u003c/b> Boilermakers -225, Terrapins +185\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Prediction:\u003c/b> Purdue 38, Maryland 22\u003c/p>\u003ch2>Oregon Ducks at Ohio State Buckeyes\u003c/h2>\u003cp>\u003cb>Time:\u003c/b> 3:30 p.m. ET\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Date:\u003c/b> Saturday, Nov. 7\u003c/p>\u003cp>Ohio State (-7.5) \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Total:\u003c/b> 46.5\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Moneyline:\u003c/b> Buckeyes -305, Ducks +245\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Prediction:\u003c/b> Ohio State 30, Oregon 22\u003c/p>\u003ch2>Penn State Nittany Lions at Washington Huskies\u003c/h2>\u003cp>\u003cb>Time:\u003c/b> 3:30 p.m. ET\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Date:\u003c/b> Saturday, Nov. 7\u003c/p>\u003cp>Washington (-2.5) \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Total:\u003c/b> 44.5\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Moneyline:\u003c/b> Huskies -135, Nittany Lions +114\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Prediction:\u003c/b> Washington 24, Penn State 22\u003c/p>\u003ch2>Rutgers Scarlet Knights at Wisconsin Badgers\u003c/h2>\u003cp>\u003cb>Time:\u003c/b> 4:15 p.m. ET\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Date:\u003c/b> Saturday, Nov. 7\u003c/p>\u003cp>Wisconsin (-17.5) \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Total:\u003c/b> 46.5\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Moneyline:\u003c/b> Badgers -1000, Scarlet Knights +650\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Prediction:\u003c/b> Wisconsin 37, Rutgers 13\u003c/p>\u003ch2>Iowa Hawkeyes at Northwestern Wildcats\u003c/h2>\u003cp>\u003cb>Time:\u003c/b> 7:30 p.m. ET\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Date:\u003c/b> Saturday, Nov. 7\u003c/p>\u003cp>Northwestern (-2.5) \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Total:\u003c/b> 45.5\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Moneyline:\u003c/b> Wildcats -135, Hawkeyes +114\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Prediction:\u003c/b> Northwestern 24, Iowa 21\u003c/p>\u003ch2>Michigan State Spartans at Michigan Wolverines\u003c/h2>\u003cp>\u003cb>Time:\u003c/b> 7:30 p.m. ET\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Date:\u003c/b> Saturday, Nov. 7\u003c/p>\u003cp>Michigan (-13.5) \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Total:\u003c/b> 39.5\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Moneyline:\u003c/b> Wolverines -549, Spartans +410\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Prediction:\u003c/b> Michigan 26, Michigan State 16\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>