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How to Prepare Your Living Space for Extended Houseguests
8 days ago
Opening your home to visiting family members or longtime friends for an extended stay is a wonderful way to reconnect and share meaningful time. Whether relatives are visiting between moves, friends are taking a prolonged trip, or adult children are returning home for an extended break, having guests for several weeks changes your household rhythm. An extended stay requires more deliberate planning than hosting someone for a quick weekend visit.