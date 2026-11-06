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Gainz Marketing Grows From 50 to 445 Reps in 2026 as Fiber Internet Fuels a Door-to-Door Comeback
By Gainz Marketing,7 days ago
Orem, Utah-based fiber sales company says door to door is far from dead, and is now recruiting reps for 2027. OREM, UT / ACCESS Newswire / November 5, 2026 / Gainz Marketing, a door-to-door sales company that recruits, trains and manages fiber internet sales teams for internet service providers, today announced that its sales force has grown from 50 to 445 representatives in 2026 and that the company has generated more than $8 million in fiber internet revenue so far this year, driven by demand in the fiber internet sector.