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Randy Travis To Celebrate 40th Anniversary As A Grand Ole Opry Member
5 days ago
(117) Country Music Hall of Fame member Randy Travis will celebrate his 40th Anniversary as a Grand Ole Opry member Friday, December 11. The special 40th Anniversary celebration will feature friends and fellow Opry members, including Josh Turner, Mark Wills, and Gary Mule Deer, as well as special guests Paul Overstreet, James Dupre, and more. The evening follows Travis's first original album release in 18 years, Same Old Way, on November 13.