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Pedro Almodóvar’s Colorful ‘Bitter Christmas’ Turns Life Into Art | Trailer
By Norica P.,2 days ago
Bitter Christmas, the latest film from Oscar-winning Spanish filmmaker Pedro Almodóvar is a colorful, emotionally layered drama, that weaves together two seemingly separate stories about loss, inspiration, and the limits of artistic freedom. Starring Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, and Quim Gutiérrez,...