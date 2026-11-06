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Time Warp 2027 Announces 49 Artists for Mannheim Edition Featuring Charlotte de Witte, Richie Hawtin, and More
By Press Release,9 days ago
Time Warp is preparing to return to Mannheim, with 49 artists confirmed for its 2027 main edition on April 3 at its longtime home, Maimarktgelände. Running from Saturday evening into Sunday afternoon, the festival will once again transform its five floors into distinct club environments, bringing together electronic music, immersive production, and a dancefloor-focused experience.