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MRGBY: Eight Gryphons Named OUA All-Stars as OUA Announces 2026 Men’s Rugby All-Stars
By Via University of Guelph Athletics,,6 days ago
BURLINGTON, Ont. – On Thursday afternoon (Nov. 5), Ontario University Athletics (OUA) announced the All-Stars and major award winners for the 2026 men’s rugby season with eight members of the Guelph Gryphons men’s rugby team earning OUA All-Star recognition. Gryphons Men’s Rugby – 2026 OUA First Team All-Stars Liam Bowman (Fly Half) Charles Trollip (Prop) Kal Sager (Centre) Josh Henry (Back Three) Jack Priestman (Back Row) Quinn Foley (Second Row) Gryphons Men’s Rugby – 2026 OUA Second Team All-Stars Logan Cako (Scrum Half) Heath Barnett-Ritcey (Back Row) Six Gryphon men’s rugby student-athletes were named OUA First Team All-Stars on Thursday.…