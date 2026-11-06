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Green River City Administrator, Council Member Resign Thursday
By James Riter,9 days ago
GREEN RIVER — Green River is down a city administrator and a Council member following a double-whammy of resignations Thursday. City Administrator Reed Clevenger and Green River City Council member Sherry Bushman resigned from their roles. The Green River City Council voted to accept Clevenger’s resignation after an executive session, with City Clerk Chris Meats being appointed the interim administrator. Clevenger’s final day is Nov. 6. Bushman, who will replace outgoing Sweetwater County Commissioner Robb Slaughter in January, announced her resignation would be effective Nov. 6.