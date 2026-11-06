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Gina Hinojosa names Republican Aggie Ernest Bailes co-chair of transition team
By Dylan Chryst Watkiss,9 days ago
AUSTIN, Texas (KBTX) - Gov.-elect Gina Hinojosa on Thursday named the first leaders of her transition team, including a Republican and Texas A&M graduate as one of two co-chairs, and pledged a bipartisan administration. Speaking at her first news conference since Tuesday’s election win, Hinojosa said Ernest Bailes, a former...