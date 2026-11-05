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Knicks’ Mike Brown on Dalton Knecht: ‘People think he’s a shooter because he’s white’
By Sam Amico,7 days ago
Mike Brown sees more than a spot-up shooter in Dalton Knecht. His explanation went a little further than the usual postgame scouting report. “He’s a scorer. He’s not just a shooter. A lot of people think he’s a shooter because he’s white,” Brown told reporters after Knecht’s Knicks debut, via Hunter Cookston of Sporting News. “I said it for you. I hope I don’t get in trouble.”