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Japan Q3 GDP growth seen slowing sharply as consumption, external demand drag: Reuters poll
By Satoshi Sugiyama,8 days ago
TOKYO, Nov 6 (Reuters) - Japan's economy is expected to have expanded only marginally between July-September, as recoveries in capital spending were largely offset by slowdowns in private consumption and external demand, a Reuters poll showed on Friday. • Real gross domestic product (GDP) likely grew an annualised 0.3% in...