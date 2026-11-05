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University of Arkansas system president named Purdue University president
7 days ago
University of Arkansas System President Jay B. Silveria was named the next leader of Purdue University Thursday. Silveria, who became UA System president in January 2025, will assume his new role as Purdue's president on Feb. 1, according to a press release. Silveria received unanimous approval from Purdue's board of trustees and will succeed Mitch Daniels, the former Indiana governor who has served as interim president since July.