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University of California’s Math Preparedness Crisis Spurs Search for Answers and Solutions
By Michael Burke EdSource,7 days ago
This story was originally published by EdSource. Sign up for their daily newsletter. The University of California’s Board of Admissions and Relations with Schools is set to meet Friday as it continues to weigh whether to recommend reinstating standardized exams in admissions. The admissions board will review reports that...
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