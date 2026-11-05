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Detroit Mercy-Marquette Rivalry Returns in 2026 After 20 Years
By BVM Sportsdesk,,7 days ago
Detroit Mercy and Marquette renew a rivalry Friday after a 20-year break, revisiting a series shaped by dramatic finishes and unforgettable postgame scenes. Detroit’s history includes a 1967 overtime win that ended in a crowd-player altercation and coach Al McGuire’s arrest, plus later buzzer-beaters that prompted coach Dick Vitale to dance at midcourt.