undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
CFTC Issues Impartial Access Requirements Interpretation
By Press Release,7 days ago
WASHINGTON — The Commodity Futures Trading Commission today issued an interpretation (“Interpretation”) of the requirement that designated contract markets (“DCMs”) provide competitive, open, fair, and impartial access to their members and persons with trading privileges under Commission Regulation 38.151(b) (“Impartial Access Requirements”). “Derivatives...