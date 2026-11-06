undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Marin Supervisors Weigh 45-Day Ban on Detention Facilities as ICE Eyes Gilroy, Dublin
By Tony Ng,8 days ago
7351 Rosanna St. — Site of Approved Detention Facility Moratorium. Marin County supervisors are set to consider a 45-day moratorium on new or expanded detention facilities in unincorporated parts of the county, a move officials say would close a gap in local planning rules just as similar federal immigration detention projects are being pursued near Gilroy and Dublin. The proposal would take effect immediately if approved and would bar the siting, construction, conversion, expansion or operation of new or expanded detention facilities, whether publicly or privately run.
1